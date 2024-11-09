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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 13:00

Кольская АЭС представила современные цифровые решения на конференции «Арктика – территория цифровизации»

Сотрудник Кольской атомной станции выступил с докладом по теме «Цифровизация производства на Кольской АЭС в условиях импортозамещения» на региональной научно-технической конференции «Арктика – территория цифровизации». Мероприятие организовано Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Мурманским филиалом ПАО «Ростелеком».

В ходе презентации Анатолий Малышев, начальник отдела развития производственной системы Росатома Кольской АЭС, подробно рассказал об успехах развития цифровых технологий в области охраны труда и радиационной безопасности.

Среди представленных решений особое внимание было уделено автоматизированной системе контроля соблюдения требований безопасности и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанной АО «Концерн Росэнергоатом».

«Система машинного зрения обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и нацелена на предотвращение производственного травматизма. Она не только осуществляет проверку ношения персоналом СИЗ, но и фиксирует оставленные предметы в помещении, выискивает задымление и возгорание. Благодаря ее применению количество нарушений правил безопасности среди персонала удалось заметно снизить, подчеркнул Анатолий Малышев. Стоит отметить, что Кольская АЭС выступила пилотной площадкой для реализации данной системы, которая теперь активно используется на других атомных электростанциях».

На Кольской АЭС также внедрены технологии цифрового удостоверения и нарядно-допускной системы, которые способствуют повышению уровня контроля за выполнением работ и снижают время исполнения поступивших задач. 

Для эффективного обучения персонала на предприятии разработана система 3D моделирования помещений, применение которой повышает качество проводимых ремонтных работ.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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