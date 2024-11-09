Кольская АЭС представила современные цифровые решения на конференции «Арктика – территория цифровизации»

Сотрудник Кольской атомной станции выступил с докладом по теме «Цифровизация производства на Кольской АЭС в условиях импортозамещения» на региональной научно-технической конференции «Арктика – территория цифровизации». Мероприятие организовано Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Мурманским филиалом ПАО «Ростелеком».

В ходе презентации Анатолий Малышев, начальник отдела развития производственной системы Росатома Кольской АЭС, подробно рассказал об успехах развития цифровых технологий в области охраны труда и радиационной безопасности.

Среди представленных решений особое внимание было уделено автоматизированной системе контроля соблюдения требований безопасности и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанной АО «Концерн Росэнергоатом».

«Система машинного зрения обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и нацелена на предотвращение производственного травматизма. Она не только осуществляет проверку ношения персоналом СИЗ, но и фиксирует оставленные предметы в помещении, выискивает задымление и возгорание. Благодаря ее применению количество нарушений правил безопасности среди персонала удалось заметно снизить, – подчеркнул Анатолий Малышев. – Стоит отметить, что Кольская АЭС выступила пилотной площадкой для реализации данной системы, которая теперь активно используется на других атомных электростанциях».

На Кольской АЭС также внедрены технологии цифрового удостоверения и нарядно-допускной системы, которые способствуют повышению уровня контроля за выполнением работ и снижают время исполнения поступивших задач.

Для эффективного обучения персонала на предприятии разработана система 3D моделирования помещений, применение которой повышает качество проводимых ремонтных работ.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.