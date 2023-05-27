Кольская АЭС приглашает болельщиков на соревнования по бол-хоккею, посвящённые 50-летию станции

В это воскресенье, 28 мая, в 10.00 на баскетбольной площадке в г. Полярные Зори пройдёт Открытый кубок Кольской АЭС по бол-хоккею, приуроченный к празднованию 50-летия пуска первого энергоблока Кольской АЭС. Участие примут 60 детей в возрасте 10-12 лет из Мурманска, Ковдора, Кировска, Оленегорска и Полярных Зорь.

А 3 и 4 июня в 10.00 на том же месте пройдёт мужской турнир по бол-хоккею, в котором примут участие порядка 100 участников из Москвы, Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Оленегорска и Полярных Зорь. Свои силы покажут действующие Чемпионы России по бол-хоккею – команда «Аэрофьюэлс», в составе которой Дмитрий Сычёв – экс-игрок сборной России по футболу, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008, заслуженный мастер спорта России по футболу, бронзовый призёр Чемпионата Мира по бол-хоккею 2021 года.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, гостей спортивного праздника в городе атомщиков ждёт уникальная возможность – 3 июня в 14.00 на городском стадионе города Полярные Зори состоится мастер-класс по футболу и автограф-сессия с Дмитрием Сычёвым.

Организаторами игры в бол-хоккей выступают Кольская АЭС и первичная общественная профсоюзная организация станции.

«Кольская АЭС уделяет большое внимание поддержке соревнований и других мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодёжи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Современная открытая баскетбольная площадка появилась в городе атомщиков в 2021 году при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» в рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом». С тех пор многофункциональный стадион пользуется популярностью у всех полярнозоринцев и не только», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.