Кольская АЭС приглашает на самый масштабный фестиваль Заполярья на бурной воде «Атомная Регата 2022»В Мурманской области введён особый противопожарный режим
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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.22 08:00

Кольская АЭС приглашает на самый масштабный фестиваль Заполярья на бурной воде «Атомная Регата 2022»

С 27 по 31 июля в районе г. Полярные Зори состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2022».

Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут в старом русле реки Нива, на водосбросе с головного узла ГЭС Нива-2, н.п.Нивский Кандалакшского района, в районе автомобильного моста через реку Нива. Географические координаты – 67.302046, 32.503958.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на официальной странице турнира уже открыта регистрация участников: https://vk.com/nuclear_race. Уже поступило более 20 предварительных заявок от команд.

В программу «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя.

Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.  Конкуренцию представителям атомной отрасли составят спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии и других регионов РФ.

Гостям, желающим разместиться в своей палатке во время проведения турнира, будет предоставлено место в полевом лагере. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке, принять участие в конкурсе бардовской песни. Для всех желающих будут работать фуд-корты.

 

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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