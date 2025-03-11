Кольская АЭС приглашает на соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Зори Росатома»

С 13 по 14 марта 2025 года на горнолыжном комплексе «Салма» пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок «Зори Росатома». В течение двух дней более 140 спортсменов из Московской, Мурманской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей будут соревноваться в двух видах спорта: горные лыжи и сноуборд.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, открытие состязаний состоится 13 марта в 18.00, гостей ждёт незабываемая развлекательная программа, включающая танцевальное шоу с цветным дымом, розыгрыши и игры, шоу с пиротехническими эффектами.

14 марта пройдёт мастер-класс по сноуборду для взрослых и детей, который проведёт двукратный чемпион России в параллельном слаломе и участник Олимпийских игр 2010 и 2014 годов Станислав Детков. В рамках мероприятия будет организована автограф-сессия с мастером спорта международного класса.

В программе соревнований: личное первенство по дисциплине слалом-гигант среди мужчин и женщин в двух возрастных категориях (18-39 лет и 40 лет и старше). Также командное первенство, результаты которого будут определены на основе суммы очков, набранных лучшими участниками команд в той же дисциплине и возрастной группе.

Победители получат почётные грамоты, медали и памятные призы.

Для желающих поболеть за спортсменов, поддержать своих друзей и коллег будут организованы бесплатные автобусы по маршруту: Полярные Зори - ГК «Салма». Комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори, расположен на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург).

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.