Кольская АЭС приглашает принять участие в детском конкурсе рисунка по охране труда

В городе Полярные Зори при поддержке Кольской АЭС и АО «Колатомэнергоремонт» дан старт муниципальному этапу регионального конкурса детского рисунка по охране труда, организованного Министерством труда и социального развития Мурманской области.

«Культура безопасности на производстве начинается с культуры личности, которая формируется с раннего детства. На Кольской АЭС действуют высочайшие стандарты безопасных условий труда, поэтому, наша задача – сконцентрировать внимание подрастающего поколения на сохранение жизни и здоровья людей», - отмечает заместитель директора Игорь Кутузов.

Ежегодно более 100 юных полярнозоринцев принимают участие в конкурсе «Безопасная работа – это каждого забота». Теперь рисунки принимаются в 3-х номинациях, новой в 2021 году стала «Охрана труда в знаках и символах», которая позволит ребятам ещё шире проявить творческий потенциал.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ознакомиться с положением можно на официальной странице Информационного центра Кольской АЭС в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/icknpp, участие бесплатное. Возраст участников – от 0 до 15 лет.

Приём конкурсных работ продлится до 12 марта в информационном центре Кольской АЭС (ул. Пушкина, 22) с 9.00 до 17.00 и пом. ОВК-85 (отдел охраны труда «Колатомэнергоремонт»).

Рисунки победителей муниципального этапа будут направлены для участия в региональном конкурсе по охране труда.