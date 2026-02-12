Кольская АЭС приглашает принять участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Лунный свет»
19 февраля на лыжной базе города Полярные Зори состоятся открытые ночные соревнования по лыжным гонкам «Лунный свет». При свете фонарей спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 11 км в классическом стиле.
«Спорт играет важную роль в жизни каждого из нас. Он не только укрепляет физическое здоровье, но и развивает силу воли, дисциплину и командный дух. Поддержка спортивных мероприятий — это вклад в будущее наших сотрудников, жителей города-спутника и региона в целом», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.
Для участия необходимо подать заявку по ссылке: https:https//orgeo.ru/event/49661. Регистрация завершится 18 февраля в 20.00. Каждый спортсмен должен иметь медицинскую справку установленного образца и страховку от несчастных случаев. Для прохождения дистанции обязательно использование налобного фонаря с ресурсом батареи не менее часа. На финише участников и победителей будут ждать памятные подарки и медали.
Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, мероприятие пройдёт при поддержке Кольской АЭС и профсоюзной организации работников станции. Ознакомиться с положением соревнований можно на официальной странице профсоюза Кольской АЭС в соцсети «ВКонтакте».
Фото: https://profkomkaes.ru/?p=7020