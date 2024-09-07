Кольская АЭС приглашает принять участие в премии «Новые созидатели»

Лучшие представители разных профессий и сфер деятельности города Полярные Зори будут отмечены премией «Новые созидатели» 2024 года. Сбор заявок продолжится до 15 сентября.

Новые созидатели – профессионалы своего дела, чья ежедневная работа, инновационные решения и достижения преображают облик города Полярные Зори, делают его более комфортным для жизни, красивым, передовым и технологичным.

«Премия призвана выявить и поддержать тех, кто смело идет к своей мечте, вдохновляет других и меняет мир к лучшему», – прокомментировал советник директора Кольской АЭС Евгений Никора.

Новыми созидателям могут стать:

- лица, постоянно проживающие на территории муниципального образования, достигшие 18 лет;

- работники предприятия и организаций всех форм собственности, представители общественных организаций и некоммерческих объединений, инициативные жители Мурманской области.

Уникальность премии состоит в том, что победителей будут выбирать сами жители города, а не члены жюри.

В 2023 году проект объединил рекордные 26 атомных городов, за 1178 участников проекта проголосовали больше 100 тысяч жителей атомградов. В 2024 году имена выдающихся полярнозоринцев будут увековечены в истории российской атомной отрасли.

Подать заявку на участие можно по следующей форме: https://forms.yandex.ru/u/66585fca068ff000950f845d/

Фото предоставило управление коммуникаций Кольской АЭС.