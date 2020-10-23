Кольская АЭС приглашает продолжить онлайн-путешествие в мир атомной энергетики

Новая серия видеоэкскурсии, размещённая на странице Информационного центра Кольской АЭС в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/icknpp, позволяет всем желающим побывать на Комплексе переработки жидких радиоактивных отходов (КПЖРО).

В 2006 году КПЖРО Кольской АЭС стал первым в атомной отрасли объектом, на котором в промышленном масштабе была реализована технология ионоселективной очистки.

При использовании этого метода радиоактивные отходы концентрируются в минимальном объёме, а конечный продукт переработки – солевой плав – не является радиоактивным. Таким образом, за период с 2006 года на Кольской атомной станции выведено из категории «радиоактивные отходы» уже более 3 тысяч тонн радиоактивных солей.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, производительность комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС превышает темпы образования ЖРО, что приводит к постоянному снижению их количества, поступающего на хранение.

Такие успешные результаты работы заполярных атомщиков способствовали тому, что ряд других АЭС России (Смоленская АЭС, Курская АЭС, Ленинградская АЭС, Белоярская АЭС) также выбрали в качестве способа переработки кубового остатка технологию ионоселективной очистки.

«Первая серия видеоэкскурсии по Кольской АЭС вызвала небывалый интерес. Всего за неделю ее посмотрели около 2,5 тысячи человек. Надеемся, что новый видеоролик станет не менее популярным. Ведь в нем идет речь о действительно уникальном производственном объекте в масштабах всей отечественной атомной отрасли», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.