Кольская АЭС приглашает спортсменов и болельщиков на спортивный праздник – горнолыжный турнир на призы директора станции

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора станции, посвященный памяти Ю.В. Коломцева. Соревнования пройдут при поддержке первичной общественной профсоюзной организации работников атомной станции.

Комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори, расположен на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург).

Принять участие в соревнованиях могут все желающие любители горных лыж и сноуборда. Для этого нужно подать заявку до 12.00 13 января 2023.*

Старты сноубордистов намечены на 19.00, горнолыжников – на 21.00. В день турнира с 17.00 до 23.00 гостей всех возрастов и участников ждут торжественное открытие и спортивная трансляция со склона, семейные интерактивы и детская программа с аниматорами, снегоступы и снежный тир, выступление хореографического коллектива, живая музыка и DJ. После соревнований состоятся бесплатные катания.

Для всех желающих принять участие в турнире и поболеть за своих друзей и коллег будут организованы бесплатные автобусы по маршруту: Полярные Зори - ГК «Салма» (16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30, 23.10, 23.50, 00.30, 1.10, 1.50); ГК «Салма» - Полярные Зори (16.50, 17.30, 18.10, 18.50, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 23.30, 0.10, 0.50, 1.30, 2.20).

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, Юрий Васильевич Коломцев (13.01.1941 - 27.06.2014) – заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук, Лауреат премии Совета Министров СССР. Свою трудовую деятельность на Кольской АЭС начал в 1975 году. Прошёл путь от начальника турбинного цеха до директора атомной станции, руководил пуском 3 и 4 блоков АЭС. С 1987 по 1994 был главным инженером Кольской АЭС. С 1994 по 2008 годы возглавлял Кольскую АЭС. С 2009 года работал в центральном аппарате АО «Концерн «Росэнергоатом». Деятельность Ю.В. Коломцева была отмечена орденом Почета, «Дружбы народов», «Пресвятого Сергия Радонежского» II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими наградами.

* - подать заявку на участие можно по телефону 8 (815-32) 4-32-71 или электронной почте: DolgolaptevaEV@kolnpp.rosenergoatom.ru. Ознакомиться с положением можно на официальной странице Кольской АЭС «ВКонтакте» vk.com/kolaplant.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.