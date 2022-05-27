Кольская АЭС приглашает всех любителей активного отдыха на фестиваль, посвященный 30-летию Концерна «Росэнергоатом»

Фестиваль «Energy Atom Fest», посвященный 30-летию Концерна «Росэнергоатом», стартует 28 мая в 13.00 в г. Полярные Зори, в «Нашем парке» на скейт-площадке.

Молодёжное мероприятие включает в себя соревнования по катанию на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах BMX, стритболлу и граффити, а также танцевальные конкурсы хип-хопа, брейк-данса и праздничный концерт. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, фестиваль организован при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организацией работников Кольской АЭС отделом культуры, спорта и молодежной политики, Городским дворцом культуры г. Полярные Зори.

Подача заявки возможна в день проведения фестиваля при прохождении регистрации, а также по эл. почте: anastasia.pavlova1990@yandex.ru.

Подробности: https://vk.com/wall-785693_17785

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.