Кольская АЭС приглашает всех на гала-показ одежды, созданной по эскизам победителей III Международного конкурса «Атом-кутюр»

Гала-показ, сопровождающийся спектаклем «Примеряя время», состоится 14 мая в 16.00 в Городском Дворце культуры г. Полярные Зори.

Тетрализованное представление о великом русском кутюрье Надежде Ламановой, а также демонстрация коллекции одежды, созданной по эскизам детей и молодёжи из 15 городов расположения АЭС России и Беларуси - это финальное событие проекта «Атом-кутюр», организованного Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

«Мы объединили спектакль о творчестве легенды российской моды Надежды Ламановой и показ современной коллекции одежды для того, чтобы наши юные модели и зрители окунулись в эпоху, когда жила и творила эта великая женщина. Важно знать своих героев, сохранять и развивать их наследие. Это позволит молодежи реализовать себя и свой талант», - рассказала автор и куратор проекта Юлия Цыганова.

«Проект «Атом-кутюр» - это возможность для подрастающего поколения проявить свой талант, развить креативное мышление, попробовать себя в качестве дизайнера – модельера, изучить азы смежных гуманитарных профессий, а также стать ближе к сфере высокой моды. Роль искусства и культуры в жизни каждого человека несоизмеримо велика, а такие социальные проекты позволяют прививать к этим областям любовь и интерес уже с юного возраста», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, Международный конкурс «Атом-кутюр» признан лучшим проектом 2019 года в России и отмечен дипломом ежегодной премии в области моды, красоты и искусства Slava Zaitsev Fashion&Beauty Awards 2019, благодарностью от французского кутюрье Пьера Кардена и включен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов в число курируемых проектов. В 2020 году Международный конкурс "Атом-кутюр" был признан победителем в номинации «Арт-мастерская» в рамках VII Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.