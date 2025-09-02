Кольская АЭС приглашает юных жителей региона принять участие в конкурсе «Энергия Севера-2025»

1 сентября стартовал областной конкурс детского художественного и литературного творчества «Энергия Севера-2025», посвящённый 80-летию атомной промышленности.

В юбилейный год темами для работ станут: история атомной промышленности «Мирный атом. Как всё начиналось», современные технологии и их применение «Мирный атом на службе человечества», образ будущего «Мирный атом – Энергия будущего» и экологическая роль отрасли «Экоатом на защите природы». Юные таланты смогут проявить себя в таких номинациях, как рисунок, декоративно-прикладное искусство и литературная работа.

«Атомная промышленность объединяет в себе науку, технологию и инновации, является источником гордости для страны и вдохновения для будущих поколений. Уверен, что участие в конкурсе «Энергия Севера» поможет молодым людям раскрыть свои таланты и станет важным вкладом в популяризацию атомной энергетики среди молодежи региона», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Творческое состязание пройдёт в трёх возрастных группах: для дошкольников (3-6 лет), детей (7-12 лет) и подростков (13-17 лет).

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2025 года. Финалистов ждёт торжественная церемония награждения в Информационном центре Кольской АЭС г. Полярные Зори, дипломы и памятные подарки.

Мероприятие организовано Кольской АЭС совместно с первичной общественной профсоюзной организацией работников станции.

Ознакомиться с положением конкурса можно в социальной сети ВКонтакте, на официальной странице «Кольская АЭС»: https://vk.com/kolaplant

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.