Кольская АЭС приглашает жителей Мурманской области принять участие в «Забеге атомных городов»

Для всех участников предусмотрены медали, памятные призы и подарки, а также развлекательная программа.

Традиционное ежегодное мероприятие «Забег атомных городов» пройдёт 14 сентября в городе Полярные Зори на территории «Нашего парка». Регистрация участников состоится с 10.30 до 11.45 в фойе здания ФСК «Энергия». Старт мероприятия – в 12.00 у входа на «Спортивный остров».

«Символическая дистанция соревнования – 2024 метра. Каждый желающий, независимо от уровня физической подготовки, сможет подобрать наиболее удобный способ преодоления дистанции, а расположенные неподалеку палатки медицинской помощи обеспечат возможность отдохнуть и проверить состояние своего здоровья. Приглашаем всех жителей нашего региона стать частью этого значимого события, поддержать участников и насладиться увлекательной атмосферой спортивного праздника!», – прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в прошлом году участие в забеге приняли около 800 спортсменов разных возрастов со всей области – из Полярных Зорь, Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кировска и Кандалакши.

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС, первичной общественной профсоюзной организации работников станции, АНО «Атом-Спорт» и администрации города Полярные Зори.

Фото предоставило управление коммуникаций Кольской АЭС.