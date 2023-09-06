Кольская АЭС приглашает жителей региона принять участие в «Забеге атомных городов»

Кольская АЭС приглашает всех любителей и спортсменов из Мурманской области принять участие в «Забеге атомных городов – 2023», посвящённому 50-летию атомной станции. Забег состоится 9 сентября в 12.00 в «Нашем парке» города атомщиков.

«Забег атомных городов» пройдёт уже в пятый раз в 27-ми городах расположения предприятий атомной промышленности.

В прошлом году участие приняли более 600 спортсменов разных возрастов со всей области – из Полярных Зорь, Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кировска и Кандалакши.

«Кольская АЭС уделяет большое внимание поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди всех жителей города и региона. Мы приглашаем всех желающих приятно и здорово провести выходной день в красивейшем месте нашего города – «Нашем парке», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в мероприятии могут принять участие все желающие любого возраста – семьи, дети, ветераны. Участники получат медали и футболки с логотипом забега на память, а детей дополнительно ждут сладкие призы.

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС и первичной профсоюзной организации работников станции.

Регистрация в день проведения соревнований начнётся с 10.30 до 11.45 в фойе здания Физкультурно-спортивного комплекса «Энергия», старт забега – в 12.00 у входа на «Спортивный остров».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.