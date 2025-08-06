Кольская АЭС примет участие в патриотическом туре «Дорогами двух Великих Побед»

С 13 по 14 августа Кольская атомная станция станет одной из площадок проведения масштабного патриотического тура «Дорогами двух Великих Побед». В рамках него группа студентов, выпускников вузов и волонтёров пройдут по маршруту Москва – Полярные Зори – Ревда – Мурманск – Москва, познакомятся с историческим наследием страны и перспективами развития современных «атомных» городов.

Цель тематического тура – рассказать молодёжи о вкладе страны в Победу 1945 года и в развитие мирного атома, показать потенциал атомградов, как точек роста, где можно строить карьеру, жизнь и большие планы.

«Проект сочетает в себе не только историческую память, но и научные достижения и патриотическое воспитание. Он знакомит молодёжь с ключевыми достижениями прошлого и открывает перед ними перспективы профессионального роста в городах присутствия предприятий «Росатома», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в программе тура – образовательные лекции, экспедиции и культурные акции. Участники создадут мурал в Полярных Зорях, посвящённый преемственности поколений, проведут экологическую акцию и первыми услышат песню «Гостеприимные города «Росатома».

В ходе мероприятия гости посетят знаковые для региона объекты: первый в мире атомный ледокол «Ленин», подземный рудник «Карнасурт», мемориальные комплексы «Долина Славы» и «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и другие исторические места. Особое внимание будет уделено наследию выдающихся деятелей отрасли – Игоря Курчатова, Виктора Леонова и других пионеров атомной эпохи.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.