Кольская АЭС принимает «Атомиаду-2022»

8 и 9 апреля в городе Полярные Зори - спутнике Кольской АЭС пройдёт масштабное спортивное мероприятие - XI зимняя спартакиады работников организаций атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2022».

Соревнования по шести дисциплинам спартакиады одновременно пройдут в трёх атомных городах. Полярные Зори примут 100 спортсменов Госкорпорации «Росатом» со всех уголков страны для участия в полиатлоне и лыжных гонках. Состязания по хоккею и шахматам пройдут в г. Глазов, волейбол и дартс состоятся в г. Сосновый Бор.

Откроют соревнования 8 апреля лыжные гонки: мужчины – 10 и 5 км, женщины – 5 и 3 км, стиль свободный. А полиатлонисты в первый день поборются в стрельбе и силовой гимнастике.

В 12.00 на центральной городской площади Полярных Зорь состоится торжественное открытие «Атомиады-2022». В программе - яркое шоу барабанщиков «Drum Time» и парад спортсменов.

9 апреля вновь пройдут соревнования на лыжном стадионе. Мужчинам предстоит соревноваться в эстафете 4 х 5 км, женщинам – 5 х 3 км свободным стилем. Также на лыжные трассы выйдут полиатлонисты.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в 18.00 в большом зале городского Дворца культуры состоится торжественное закрытие ХI зимней спартакиады работников организаций атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2022».

Болельщиков приглашают посмотреть онлайн-трансляцию со всех спортивных площадок и поболеть за своих коллег и друзей сможет любой желающий на специально созданном сайте мероприятия: http://Atomiada2022.ru

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.