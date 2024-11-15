Кольская АЭС приняла экспертов ВАО АЭС в рамках повторной корпоративной партнёрской проверки в АО «Концерн «Росэнергоатом»

В течение двух дней - 11 и 12 ноября - на Кольской АЭС состоялся визит в рамках повторной корпоративной партнерской проверки (ПКПП). В визите принимали участие эксперты Московского регионального центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС*) и Корпорации по атомной энергии Индии.

В ходе визита эксперты провели интервью с руководителями Кольской АЭС. Основное внимание проверяющие сосредоточили на таких областях, как корпоративное управление, корпоративный надзор и мониторинг, корпоративная поддержка, в части взаимодействия с ремонтными подрядными организациями.

Цель ПКПП – оценка текущего состояния областей для улучшений и эффективности корректирующих мер, разработанных АО «Концерн «Росэнергоатом» по итогам проверки, состоявшейся в 2021 году с участием международных представителей ВАО АЭС.

На заключительном совещании с руководством Кольской АЭС эксперты представили предварительные результаты визита.

«Мы отметили атмосферу открытости и доверия, в которой проходил визит, а также высокий профессионализм руководства и персонала атомной станции. По результатам повторной корпоративной партнерской проверки в АО «Концерн «Росэнергоатом» будет разработан итоговый отчёт. Он будет содержать не только оценку состояния областей для улучшения, но и предложения по дополнительным мерам», – прокомментировал итоги визита руководитель команды экспертов ПКПП, советник ВАО АЭС-МЦ Сергей Фаллер.

* - ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надёжности эксплуатации АЭС путём обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.