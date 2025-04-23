Кольская АЭС приняла участие в Форуме промышленных экологов 2025

На территории Лапландского государственного природного биосферного заповедника состоялся первый Форум промышленных экологов 2025, который собрал представители экологических служб крупнейших промышленных предприятий Мурманской области.

На форуме обсудили общие проблемы по раздельному сбору отходов производства и потребления, а также их вывозу на переработку и утилизацию. Особое внимание собравшиеся уделили вопросам экологического просвещения и работе с подрастающим поколением.

В ходе мероприятия Ирина Пенина, начальник отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС, представила доклад на тему «Опыт Кольской АЭС в вопросах экологического просвещения». В своём выступлении она осветила главные аспекты природоохранной деятельности атомной станции и рассказала о реализуемых проектах, направленных на повышение уровня экологической осведомленности среди населения.

Одним из ключевых проектов Заполярной АЭС является акция «День экологических знаний», которая ежегодно проходит в городе Полярные Зори. Более 300 школьников и их родителей погружаются в мир экологии через логические игры и загадки.

«Участники получают ценную информацию от представителей станции о заповедниках, флоре и фауне Кольского полуострова, повышают свой уровень экологических знаний, учатся правильно сортировать отходы и узнают о местах их селективного сбора в городе. По итогам 2024 года проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр – Экология» в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии и природопользования», – отметила Ирина Пенина.

По результатам мероприятия будет выпущен протокол с решением, который будет направлен в органы исполнительной власти для реализации намеченных идей и поставленных перед экологами задач.

В форуме также приняли участие представители таких компаний, как ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», АО «Олкон», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «Ковдорский ГОК» и представители ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, экологические требования становятся всё более важными при выстраивании новых проектов в промышленности. На Кольской АЭС уделяется значительное внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтёрской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.