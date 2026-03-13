Кольская АЭС приняла участие во Всероссийских командно-штабных учениях по подготовке к паводку и пожароопасному сезону

С 11 по 12 марта 2026 года на промплощадке Кольской АЭС прошли Всероссийские командно-штабные учения экстренных служб, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защиты объектов инфраструктуры атомной станции от природных пожаров.

К участию в командно-штабных учениях было привлечено 64 человека – персонал Кольской АЭС, подрядных организаций, специальной пожарно-спасательной части №6. Также было задействовано 11 единиц специальной техники, в том числе, инженерная, аварийно-спасательная и пожарная.

Программа командно-штабных учений была разделена на два этапа. На первом этапе отрабатывалась локализация условной аварии на гидротехническом сооружении Кольской АЭС и спасение людей из зоны затопления. Второй этап посвятили борьбе с условными лесными пожарами и защите объектов инфраструктуры атомной станции.

«Результаты проведенных учений подтвердили готовность персонала и технических средств к оперативным действиям в условиях нештатной ситуации. Поставленные учебные задачи выполнены в полном объеме», – прокомментировал начальник управления мобилизационной подготовки, ГОиЧС, аварийной готовности Алексей Казаков.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, подобные мероприятия проводятся регулярно согласно сезонным рискам в соответствии с графиком, утвержденным МЧС России. Учения позволяют оценить уровень подготовки и слаженности привлекаемых сил и средств, а также достаточность необходимых ресурсов, задействуемых в случае возникновения нештатных ситуаций в пожароопасный и паводковый сезоны.

Во время учений три энергоблока Кольской АЭС работали в штатном режиме, без изменений. Энергоблок №1 находится в планово-предупредительном ремонте.

