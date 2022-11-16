Кольская АЭС приняла участие во Всероссийском Фестивале «Наука 0+»

Специалисты Кольской АЭС представили заполярную атомную электростанцию на интерактивной площадке Фестиваля «Наука 0+» в г. Апатиты. Жители региона познакомились с работой энергоблока ВВР-440 и побывали на виртуальной экскурсии по КАЭС.

Маленькие гости фестиваля узнали о том, как производится электрическая энергия на атомной станции, а старшеклассников и студентов интересовали вопросы возможного трудоустройства и карьерных возможностей на предприятиях Росатома. В 2021 году «Росатом» занял первое место в «Рейтинге лучших работодателей России» среди промышленных компаний, составляемом кадровой платформой HeadHunter.

Совместно со специалистами КАЭС на энергетической площадке свои достижения представляли учащиеся «Атомкласса» из средней общеобразовательной школы №4 (г. Апатиты), открытого при поддержке Кольской АЭС и Государственной корпорации «Росатом» в 2022 году. Они демонстрировали юным гостям фестиваля опыты по физике, показывая своим примером, что изучение точных наук может быть очень увлекательным.

Фестиваль «NAUKA0+» в 2011 году получил статус всероссийского, и теперь мероприятия по популяризации науки среди широкой аудитории ежегодно проходят в каждом регионе нашей страны. В этом году фестиваль проходил под хэштегом #Создавая будущее.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, во Дворце культуры г. Апатиты работало более тридцати площадок, на которых гости фестиваля всех возрастов знакомились с различными достижениями науки и техники, проводили занимательные эксперименты по физике и химии и биологии. Более 3000 посетителей выставки смогли убедиться, как исследования в разных областях точных, естественных и гуманитарных наук помогают сделать планету приятным для жизни местом.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.