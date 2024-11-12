Кольская АЭС приняла участие во Всероссийском фестивале «Наука 0+» в городе Апатиты

В рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+», который прошёл в городе Апатиты, сотрудники атомной станции провели образовательную встречу с молодёжью, где рассказали об общих принципах работы АЭС, деятельности предприятия, а также ответили на вопросы участников об атомной энергетике.

Учащиеся познакомились с устройством ядерного реактора и процессами, происходящими на энергоблоке, приняли участие в интеллектуальных играх. Особый интерес старшеклассники и студенты проявили к теме трудоустройства и карьерных возможностей на предприятиях «Росатома».

Совместно с работниками Кольской АЭС свои достижения на интерактивной площадке представили учащиеся «Атомкласса» из средней общеобразовательной школы №4 города Апатиты, открытого при поддержке Кольской АЭС и Госкорпорации «Росатом» в 2022 году. Они продемонстрировали юным гостям фестиваля опыты по физике, при помощи которых наглядно продемонстрировали основные физические принципы и законы.

«На Кольской АЭС мы стремимся не только рассказывать о возможностях и перспективах атомной энергетики, но и вдохновлять молодежь сделать в будущем выбор в пользу профессии атомщика. Проведение подобных мероприятий делает науку доступной и интересной для молодого поколения, мотивируя его развивать и применять свои навыки и таланты», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, фестиваль «Наука 0+» – один из самых масштабных социальных проектов в России, целью которого является популяризация научных дисциплин среди людей всех возрастов. На площадках фестиваля организована серия научно-популярных мероприятий – лекции, состязания, интерактивные проекты, мастер-классы, хакатоны, выставки и др. В 2024 году тематика фестиваля стала «Наука вокруг нас».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.