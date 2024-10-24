Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

22 октября на Кольской АЭС в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» состоялась онлайн-экскурсия для более 300 старшеклассников и студентов образовательных учреждений Мурманской области.

Участники получили уникальную возможность не только познакомиться с принципом работы атомной станции, но и виртуально посетить ключевые производственные помещения Кольской АЭС: центральный зал (реакторный цех) и машинный зал. В ходе видеоконференции специалисты Кольской АЭС рассказали о современных технологиях и методах, используемые в области атомной энергетики, поделились своим опытом работы в отрасли и ответили на все интересующие вопросы учащихся.

«Мы стремимся сделать информацию о нашей профессии доступной для молодого поколения. Уверен, что проведение подобных акций поможет не только сформировать у молодёжи интерес к работе в атомной отрасли, но и раскрыть потенциал будущих специалистов, - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов, - Важно добавить, что на Кольской АЭС успешно применяются практики по целевому набору профильных молодых специалистов. Мы создаём необходимые условия для их профессионального роста и самореализации, развиваем систему наставничества и обучения».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, коллектив станции активно занимается просветительской деятельностью, например, информационный центр проводит экскурсии, в которых ежегодно принимает участие около трёх тысяч человек. Основными посетителями являются школьники и студенты из Мурманской области, которые проявляют интерес к работе в сфере атомной энергетики.

Виртуальный тур для учащихся организован Кольской атомной станцией при содействии ГАУМО «Молодая Арктика». Всероссийская акция «Неделя без турникетов» - это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве, знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.