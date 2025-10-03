1 и 2 октября Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, направленной на повышение готовности органов управления, а также сил и средств нештатных формирований к реагированию на возникающие угрозы.

Тренировка проходила в два этапа. Первый этап (1 октября) включал сбор оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Кольской АЭС (КЧСПБО), проверку локальной системы оповещения, приведение в готовность защитного сооружения Кольской АЭС и укрытие персонала с дальнейшей его эвакуацией в безопасный район. Проведены смотры готовности сил и средств нештатных формирований, практические занятия по порядку проведения аварийно-спасательных работ.

Ведущий инженер по ГО и ЧС Кольской АЭС Александр Тенюшко совместно с представителями СПСЧ №6 провёл для учеников 8 классов гимназии №1 открытый урок по культуре безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации.

В период второго этапа (2 октября) была организована радиационная разведка на территории промышленной площадки АЭС, приведены в готовность сборные эвакуационные пункты, расположенные на территории г. Полярные Зори. Проведено совместное заседание эвакуационных комиссий Кольской АЭС и Муниципального образования.

В тренировке приняли участие более 150 работников станции и других организаций, включая КЧСПБО, нештатные аварийно-спасательные службы, личный состав войсковой части 3644 и Специализированной пожарно-спасательной части №6, а также 26 единиц специальной техники: аварийно-спасательный автомобиль, спецтехника СПСЧ №6, транспорт службы охраны общественного порядка и нештатной службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБз) и другие.

«Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится ежегодно в целях совершенствования практических навыков руководителей и подразделений гражданской обороны, повышения уровня подготовки населения. Для Кольской АЭС эта работа является неотъемлемым элементом поддержания высокого уровня безопасности как для персонала, так и для жителей», – прокомментировал начальник управления мобилизационной подготовки, ГОиЧС, аварийной готовности Алексей Казаков.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, слаженность действий сил гражданской обороны Кольской АЭС, администрации г. Полярные Зори, СПСЧ №6, КолАЭР, ВЧ 3644, МСЧ №118 и ООО «Кольская АЭС-Авто» обеспечивает их высокую готовность защитить работников Кольской АЭС, подрядных организаций и население в условиях любой нештатной ситуации.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.