«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с ракамиМарина Табейкина: о школе жизни в обычном образовательном учреждении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.04.26 11:00

Кольская АЭС присоединилась к «Диктанту Победы»: на станции прошла патриотическая акция

На заполярной атомной станции прошла международная историческая акция «Диктант Победы». 24 апреля 2026 года площадкой для её проведения впервые стал информационный центр. Мероприятие приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Кольская АЭС уделяет особое внимание сохранению исторической памяти. Станция регулярно поддерживает всероссийские и международные акции, посвящённые истории Отечества, организует встречи с ветеранами, тематические выставки и уроки мужества для молодёжи. «Диктант Победы» стал логичным продолжением этой работы.

В день акции в информационном центре прошла регистрация участников — сотрудников станции и представителей молодёжи. После инструктажа по заполнению бланков состоялась прямая трансляция церемонии открытия, а затем участники приступили к тестированию. На выполнение 25 заданий отводилось 45 минут. Всего на площадке АЭС Диктант написали 21 человек.

«Подобные акции — важнейший инструмент сохранения исторической памяти. Участвуя в «Диктанте Победы», наши сотрудники не только проверяют свои знания, но и отдают дань уважения героическому поколению победителей. Помнить историю — наш долг перед будущим», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя директора Кольской АЭС, руководитель полярнозоринского отделения партии «Единая Россия» Евгений Никора.

«Диктант Победы» проводится в восьмой раз. В 2026 году организаторы подготовили более 36 тысяч площадок по всему миру — в 75 странах. Задания впервые перевели на 10 языков, включая корейский. В тесты вошли вопросы, посвящённые специальной военной операции, биографии маршала Жукова и других советских военачальников.

В Мурманской области диктант писали на 303 площадках — в школах, техникумах, вузах, на атомном ледоколе «Арктика», тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» и других уникальных объектах.

Ознакомиться с результатами участники смогут в «личных кабинетах» на официальном сайте диктантпобеды.рф

 

 

Фото: предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Крымский мост. Сделано с любовью!». Художественный фильм (16+)23:10«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять