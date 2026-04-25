Кольская АЭС присоединилась к «Диктанту Победы»: на станции прошла патриотическая акция

На заполярной атомной станции прошла международная историческая акция «Диктант Победы». 24 апреля 2026 года площадкой для её проведения впервые стал информационный центр. Мероприятие приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Кольская АЭС уделяет особое внимание сохранению исторической памяти. Станция регулярно поддерживает всероссийские и международные акции, посвящённые истории Отечества, организует встречи с ветеранами, тематические выставки и уроки мужества для молодёжи. «Диктант Победы» стал логичным продолжением этой работы.

В день акции в информационном центре прошла регистрация участников — сотрудников станции и представителей молодёжи. После инструктажа по заполнению бланков состоялась прямая трансляция церемонии открытия, а затем участники приступили к тестированию. На выполнение 25 заданий отводилось 45 минут. Всего на площадке АЭС Диктант написали 21 человек.

«Подобные акции — важнейший инструмент сохранения исторической памяти. Участвуя в «Диктанте Победы», наши сотрудники не только проверяют свои знания, но и отдают дань уважения героическому поколению победителей. Помнить историю — наш долг перед будущим», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя директора Кольской АЭС, руководитель полярнозоринского отделения партии «Единая Россия» Евгений Никора.

«Диктант Победы» проводится в восьмой раз. В 2026 году организаторы подготовили более 36 тысяч площадок по всему миру — в 75 странах. Задания впервые перевели на 10 языков, включая корейский. В тесты вошли вопросы, посвящённые специальной военной операции, биографии маршала Жукова и других советских военачальников.

В Мурманской области диктант писали на 303 площадках — в школах, техникумах, вузах, на атомном ледоколе «Арктика», тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» и других уникальных объектах.

