Кольская АЭС присоединилась к региональному экологическому проекту «Зелёный маршрут»

В Полярных Зорях завершилась региональная экологическая акция «Зелёный маршрут». В течение шести дней неравнодушные жители города собрали в «ДоброЦентре» 484 килограмма пластика, картона и бумаги.

«Проект «Зелёный маршрут» позволил полярнозоринцам сделать ещё один важный шаг навстречу экологичному будущему города. Благодарю всех участников акции за проявленную инициативу и надеюсь, что проведение подобных мероприятий станет ещё одной доброй традицией, позволяющей сохранить природу и улучшить качество жизни в нашем городе», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Собранное сырьё отправлено в Санкт-Петербург для дальнейшей переработки и производства новых товаров потребления. Из бумаги и картона будет создана упаковочная продукция, а заводы по переработке пластика выпустят тротуарные плитки, скамейки, урны и вёдра.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, данный проект реализован при поддержке Кольской АЭС и администрации города Полярные Зори. Он направлен на формирование экологически ответственного поведения среди населения Мурманской области, развитие культуры грамотного обращения с отходами и популяризацию практики раздельного сбора мусора с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.