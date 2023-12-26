Кольская АЭС присоединилась к всероссийской акции «Движения Первых» «Ёлка желаний

В этом году подарки получили 100 детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

В городском Дворце культуры для ребят был подготовлен яркий музыкальный спектакль, а затем на большой сцене нарядные и взволнованные дети получали новогодние подарки из рук Деда Мороза. Желания ребят исполняли работники Кольской АЭС, «КАЭС-Авто», «КолАЭР», КМК «ГЭМ», «АТЭС-Полярные Зори» и администрация города Полярные Зори. Среди подарков были конструкторы, книги, игрушки, коньки, аудиоплееры и даже гитара. Все загаданные ребятами желания исполнились.

«Новый год — это время чудес. Мы не могли остаться в стороне и постарались выполнить желания детей, принести в их дома хорошее настроение и атмосферу праздника. «Ёлка желаний» - это хорошая традиция и Кольская АЭС ее с удовольствием поддерживает уже второй год,» - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.