Мурманская область. Арктика (16+)31.08.25 14:00

Кольская АЭС присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»

29 августа в рамках Всероссийской акции «Вода России»* Кольская АЭС провела экологический субботник по очистке береговых линий отводного канала, Молочной губы озера Имандры и озера Лесного.

Инициативы в сфере экологии и охраны окружающей среды на Кольском полуострове являются одним из приоритетных направлений для заполярных атомщиков. Так, в рамках летнего субботника 2025 года на уборку вышли около 3500 человек и очистили более 100 гектаров земли, включая прибрежную зону озера Пинозеро. В июле клуб водолазов «Гандвик» при профсоюзной организации Кольской АЭС поднял со дна лесного озера большое количество мусора – покрышки, мангалы, бутылки, тряпки и другие отходы.

«Для Кольской АЭС забота об окружающей среде – это не просто слова, а ежедневная ответственность. Участие в таких акциях, как «Вода России», позволяет нам сохранять богатства Северного Края и вдохновлять людей на ответственное отношение к природе. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение чистоты и красоты региона для будущих поколений», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, по итогам акции был собран и вывезен значительный объём бытового мусора, а также приведены в порядок прибрежные территории озёр, отводного канала станции и берег дамбы Нивы ГЭС-1.

В этом году Кольская АЭС вновь подтвердила свою лидирующую позицию в вопросах охраны окружающей среды, став победителем Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2025» среди северных регионов.

 

 

*  - Всероссийская акция «Вода России» – это масштабное экологическое мероприятие по очистке берегов водоемов от мусора, проходящее в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция приглашает всех желающих присоединиться к уборке рек, озер и других водных объектов, внести вклад в сохранение природы и формирование бережного отношения к водным ресурсам.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

