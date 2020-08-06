Кольская АЭС реализует масштабную программу обновления социальных объектов

В целях развития и совершенствования социальной инфраструктуры для комфортного отдыха и физиологического восстановления в Полярных Зорях планируется провести реконструкцию крытого ледового комплекса им. С.Г. Лимонова и санатория-профилактория.

Об этом накануне профессионального праздника Дня строителя рассказал заместитель директора Кольской АЭС по капитальному строительству Николай Русаков.

По его словам, к санаторию-профилакторию планируется пристроить еще одно здание, в котором оборудуют бассейн для лечебно-восстановительных процедур и водолечебницу. Ледовая арена города атомщиков также приобретет новое качество. За счет утепления конструкций современными теплоизоляционными материалами в здании будет создан особый микроклимат с комфортной температурой воздуха для тренировок спортсменов и любителей катания на коньках. В настоящее время сотрудники Кольской АЭС и проектные организации уже выполняют проектирование реконструкции этих социальных объектов.

«Наше предприятие продолжает развивать инфраструктуру не только на территории производственной площадки, но и в городе-спутнике, где большинство проектов реализуется в сотрудничестве с муниципалитетом и региональным правительством. Ремонт плавательного бассейна, большого зала городского Дворца культуры, оборудование новых спортивных и игровых площадок в Полярных Зорях – везде стараемся оказать профессиональное содействие и финансовую помощь в рамках благотворительной программы Кольской АЭС», - отметил Николай Русаков.

Современный облик Кольской атомной станции с ухоженными зданиями производственных цехов и сооружений, комфортная городская среда в Полярных Зорях – во многом заслуга строителей атомной отрасли, создавших уникальный промышленный объект и уютный город в Арктическом регионе.

Коллектив Кольской АЭС от души поздравляет всех строителей и ветеранов отрасли с наступающим профессиональным праздником, желает новых побед и достижений, реализации масштабных проектов и создания объектов, возводимых на века!