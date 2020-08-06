10 августа стартует приём заявок на второй конкурс на предоставление губернаторских стартапов – грантов в форме субсидий на поддержку предпринимательских инициативУтверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Мурманской области – можно убить 157 бурых медведей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.08.20 15:10

Кольская АЭС реализует масштабную программу обновления социальных объектов

В целях развития и совершенствования социальной инфраструктуры для комфортного отдыха и физиологического восстановления в Полярных Зорях планируется провести реконструкцию крытого ледового комплекса им. С.Г. Лимонова и санатория-профилактория.

Об этом накануне профессионального праздника Дня строителя рассказал заместитель директора Кольской АЭС по капитальному строительству Николай Русаков.

По его словам, к санаторию-профилакторию планируется пристроить еще одно здание, в котором оборудуют бассейн для лечебно-восстановительных процедур и водолечебницу. Ледовая арена города атомщиков также приобретет новое качество. За счет утепления конструкций современными теплоизоляционными материалами в здании будет создан особый микроклимат с комфортной температурой воздуха для тренировок спортсменов и любителей катания на коньках. В настоящее время сотрудники Кольской АЭС и проектные организации уже выполняют проектирование реконструкции этих социальных объектов.

«Наше предприятие продолжает развивать инфраструктуру не только на территории производственной площадки, но и в городе-спутнике, где большинство проектов реализуется в сотрудничестве с муниципалитетом и региональным правительством. Ремонт плавательного бассейна, большого зала городского Дворца культуры, оборудование новых спортивных и игровых площадок в Полярных Зорях – везде стараемся оказать профессиональное содействие и финансовую помощь в рамках благотворительной программы Кольской АЭС», - отметил Николай Русаков.

Современный облик Кольской атомной станции с ухоженными зданиями производственных цехов и сооружений, комфортная городская среда в Полярных Зорях – во многом заслуга строителей атомной отрасли, создавших уникальный промышленный объект и уютный город в Арктическом регионе.

Коллектив Кольской АЭС от души поздравляет всех строителей и ветеранов отрасли с наступающим профессиональным праздником, желает новых побед и достижений, реализации масштабных проектов и создания объектов, возводимых на века!

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 3 серия (12+)19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжают подымать цены на бензин, а на АЗС их держат без изменений-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 682 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика