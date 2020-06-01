Кольская АЭС с начала года выработала более 4000 млн кВтч электроэнергии

За первые 5 месяцев 2020 года Кольская атомная станция поставила в Единую энергетическую систему России 4242,3 млн кВтч электроэнергии, что на 63,8 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае выработка электроэнергии на Кольской АЭС составила 603 млн кВтч.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

В настоящее время на станции в работе находятся энергоблоки №1 и №2. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 660 МВт.

На энергоблоке № 3 продолжается планово-предупредительный ремонт. Энергоблок №4 с 30 мая выведен в резерв в связи с сезонным уменьшением потребления электроэнергии.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона.