Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии

В ноябре текущего года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 888,8 млн кВтч электроэнергии, что на 125,4 млн кВтч больше, чем в октябре 2021 года. С начала года выработано 8,2 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1460 МВт.

«В ноябре закончена ремонтная кампания. За 231 день ремонта выполнено не только регламентное обслуживание всех энергоблоков, но и решен целый ряд задач, направленных на дальнейшее повышение безопасности и надежности оборудования», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС вырабатывает около 50% электроэнергии Мурманской области. Каждая вторая лампочка в регионе питается энергией самой северной АЭС в Европе.