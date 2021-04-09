Кольская АЭС: самая многочисленная команда заполярных атомщиков отправляется на чемпионат профессионального мастерства «REASkills 2021»

На Кольской атомной станции состоялась торжественная церемония проводов сборной команды предприятия на соревнования V Дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills 2021». В состязаниях, которые 11 апреля стартуют на специализированных площадках в 5 российских регионах, примут участие 45 работников Кольской АЭС.

В команду вошли лучшие специалисты и эксперты по 13 профессиональным компетенциям, среди которых дозиметрия, неразрушающий контроль, промышленная автоматика, электромонтаж, сварочные технологии, охрана окружающей среды и другие.

«Каждому из вас выпала честь представлять Кольскую АЭС на» REASkills 2021», где вы сможете повысить свое профессиональное мастерство. Кольская АЭС – высокотехнологичное надежное предприятие, здесь работает высококвалифицированный персонал. И мы идем по пути развития не останавливаясь. Это помогает нам отвечать самым высоким требованиям, предъявляемым к безопасности», - сказал на встрече главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кольские атомщики – в числе лидеров движения чемпионатов профессионального мастерства по методике «WorldSkills» не только в регионе, но и в масштабах отрасли. Год назад 7 специалистов атомной станции были отмечены наградами чемпионата профессионального мастерства «REASkills 2020» и Кольская АЭС в очередной раз стала одной из лучших в общем медальном зачёте. За время существования чемпионата в копилке полярнозоринских атомщиков уже 25 медалей, 10 из которых - золотые.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Дивизиональный чемпионат профмастерства «REASkills 2021» – отборочный этап отраслевого чемпионата «AtomSkills 2021». Состязания призваны выявить лучших сотрудников Электроэнергетического дивизиона «Росатома», в который входят все атомные станции России. Далее победители «AtomSkills» войдут в единую сборную команду Госкорпорации «Росатом» для участия в национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech 2021».