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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 13:30

Кольская АЭС сэкономила 150 млн рублей на закупочных процедурах в 2022 году

Всего в 2022 году специалистами Кольской АЭС было проведено около 750 закупочных процедур на общую сумму 6,5 млрд рублей. Экономический эффект от проведения открытых конкурентных закупок составил более 150 млн рублей.

Снизить стоимость работ, товаров и услуг удалось благодаря включению закупщиков в процесс подготовки технических заданий, проведению повторных переторжек и активному применению аукционов. Эти методы позволили увеличить конкуренцию и привлечь к участию в торгах более широкий круг потенциальных поставщиков. Так, специалистам Кольской АЭС удалось выполнить закупку кабеля для стендового-испытательного комплекса по производству водорода по цене на треть меньше первоначальной, а цену закупки металлопроката снизить в два раза.

«На всех российских атомных станциях действует приоритет безопасности над всеми другими факторами производства. Закупаемое оборудование, работы и услуги отличаются сложной технической составляющей, поэтому перед заключением договора каждый поставщик проходит многоступенчатую проверку на соответствие установленным требованиям», – директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, госкорпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» постоянно совершенствуют работу по разработке единых правил закупок, приоритет которых – максимальная открытость, прозрачность и эффективность. Так, например, переход на электронные площадки и автоматизация закупочных процессов позволили обеспечить равные условия для каждого добросовестного поставщика товаров, работ и услуг.

На Кольской АЭС, как и на других АЭС России, в закупочной деятельности соблюдаются шесть основных принципов: безопасность, конкурентность, обоснованность, своевременность, открытость и эффективность.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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