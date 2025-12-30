Кольская АЭС совместно с УФСБ России по Мурманской области приняла участие в антитеррористической тренировке

24 декабря на промышленной площадке Кольской АЭС и прилегающей территории состоялась антитеррористическая тренировка, в которой приняли участие специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, ФМБА и администрации Кольской АЭС.

В рамках тренировки была задействована оперативная группа, возглавляемая сотрудником УФСБ России по Мурманской области. Тренировка проходила в тактико-специальном формате и включала в себя отработку приёмов противодействия современным террористическим угрозам на территории станции и её окрестностях. В ходе мероприятия были реализованы практические действия по своевременному выявлению, нейтрализации и пресечению потенциальных террористических актов.

«Цели и задачи тренировки были успешно достигнуты. Все участники продемонстрировали слаженную работу и высокий уровень взаимодействия, включая персонал Кольской АЭС. Для станции подобные учения являются неотъемлемой частью систематической работы по обеспечению безопасности и готовности к возможным угрозам», - подчеркнул старший начальник смены Кольской АЭС Александр Боль.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.