Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 13:30

Кольская АЭС создаёт благоприятные условия для своих сотрудников и их семей, предоставляя материальную поддержку, развивая инфраструктуру города-спутника

26 февраля директор Кольской АЭС Василий Омельчук выступил с докладом на тему «Реализация программ корпоративной поддержки демографии на Кольской АЭС» на заседании правительства Мурманской области.

В ходе выступления он рассказал о системе социальных гарантий для персонала станции. Особое внимание было уделено поддержке молодых специалистов – тех, кто пришел на работу после окончания вуза, а также молодых работников в возрасте до 35 лет.

Значительный блок социальных программ направлен на поддержку сотрудников с семейными обязанностями, поддержку материнства и детства. На Кольской АЭС 475 работников имеют статут многодетной семьи (воспитывающие трех и более детей), для которых предусмотрены меры материальной помощи и адресная поддержка.

«На Кольской АЭС трудится 2163 человека, из них 496 – молодые работники, а 93 – молодые специалисты. Станция реализует комплексную программу поддержки: с первого дня трудоустройства молодым специалистам предоставляются подъемные выплаты и содействие в приобретении жилья. Благодаря этим мерам мы не только привлекаем талантливую молодёжь, но и способствуем их закреплению на Севере. Семьи наших работников – это наша большая семья Росатома», – подчеркнул директор атомного предприятия.

Последовательная социальная политика Заполярной станции не ограничивается пределами промышленной площадки, распространяясь на развитие всего города-спутника. При поддержке атомщиков в 2025 году в Полярных Зорях реализован ряд масштабных проектов – от благоустройства общественных пространств до модернизации медицинских и образовательных учреждений.

Так, в МСЧ №118 ФМБА России г. Полярные Зори после капитального ремонта открылось обновленное приемное отделение. В ходе работ была проведена комплексная реконструкция: обновили интерьер, выполнили внутреннюю перепланировку помещений, смонтировали новую систему освещения, произвели замену двух лифтов, модернизировали противопожарную систему, а также создали комфортную зону ожидания для пациентов.

Важным направлением стали образовательные инициативы, направленные на развитие подрастающего поколения, формирование интереса к науке и технике, а также поддержку патриотического воспитания молодёжи.

В прошлом году было открыто несколько новых образовательных пространств. В Гимназии №1 создано пространство «Мой Север – моя жизнь», помогающее школьникам в изучении родного края, и открылся инженерный класс «Энергетик будущего». В детском саду №5 начало работу спортивное пространство «ПРОдвижение», а в Доме детского творчества заработала лаборатория беспилотных авиационных систем.

Значительных результатов в развитии инфраструктуры города удалось достичь благодаря реализации Соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области.

«Все наши инициативы – от поддержки семей до городских преобразований – являются частью единой стратегии. Работая в рамках стратегии «На Севере – жить!», Национальных проектов России, долгосрочного плана социально-экономического развития Кировско-Апатитской агломерации, программы «Росатома «Люди и города», мы не просто реализуем Соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области, а создаем в Полярных Зорях среду, которая напрямую влияет на демографию, делает город привлекательным для молодежи, комфортным для родителей и детей», – отметил советник директора Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

