Кольская АЭС стала лидером среди АЭС России по количеству специалистов, которые примут участие в чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2021»

По итогам отборочных этапов 44 специалиста Кольской АЭС примут участие в V Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2021». 25 участников и 19 экспертов представят Кольскую АЭС в 13-ти компетенциях: «Радиационный контроль», «Технологические системы энергетических объектов», «Неразрушающий контроль», «Промышленная автоматика», «Ремонт и наладка механического оборудования», «Электромонтаж», «Электроника», «Сварочные технологии», «Эколог», «Управление жизненным циклом», «Аналитический контроль», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Инженерное мышление. Каракури».

Оценочные мероприятия по методике «WorldSkills» успешно преодолели специалисты Кольской АЭС из отдела дефектоскопии металла и технического контроля, отдела охраны окружающей среды, отдела радиационной безопасности, цеха тепловой автоматики и измерений, цеха централизованного ремонта, реакторного, турбинного, химического, электрического цехов и др.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, чемпионат профмастерства, который пройдёт в период с 22 марта по 2 апреля 2021 года в Чебоксарах, Балаково, Екатеринбурге, Нововоронеже и Удомле, способствует совершенствованию профессионального уровня участников за счет внедрения международных стандартов в систему подготовки рабочих и инженеров атомных предприятий. Высокий профессионализм работников является одной из важных составляющих безопасной надёжной эксплуатации атомных станций.

Итогом соревнований станет формирование сборной концерна «Росэнергоатом», которая представит электроэнергетический дивизион на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2021».

V Дивизиональный чемпионат профмастерства «REASkills», участие в котором принимают специалисты предприятий контура управления АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – это отборочный этап отраслевого чемпионата «AtomSkills», в котором участвуют все дивизионы ГК «Росатом». Победители «AtomSkills» войдут в единую сборную команду Госкорпорации «Росатом» для участия в национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech».