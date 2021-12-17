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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.21 09:00

Кольская АЭС стала лучшей среди АЭС России по культуре безопасности

Подведены итоги работы атомных станций России по поддержанию и развитию культуры безопасности в 2021 году. По установленным правилам экспертная комиссия в составе руководителей профильных департаментов «Росэнергоатома» и главных инженеров АЭС выбирала сразу две АЭС, которые достигли наибольших результатов в области развития культуры безопасности.

По итогам голосования лидером стала Кольская АЭС. За неё проголосовало большинство членов экспертного совета по культуре безопасности Концерна «Росэнергоатом». За отчётный период в работе атомной станции не было допущено нарушений в работе, влияющих на безопасность, ни одного тяжёлого несчастного случая с персоналом АЭС и подрядных организаций, а также возгораний и выбросов сверх установленных пределов, также комиссия отметила большой вклад работников станции в развитие культуры безопасности в 2021 году. Кольская АЭС уже в пятый раз признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «Обеспечение безопасности – наша приоритетная задача и успешное решение этой задачи во многом зависит от приверженности принципам культуры безопасности каждого работника, выполняющего работу на Кольской АЭС. Уже несколько лет на станции реализуется пилотный проект «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности», успешно реализован пилотный проект внедрения автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты, мы вкладываем много сил в совершенствование и наши вложения успешно окупаются, так как с гордостью можно сказать, что мы - лидеры культуры безопасности».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, культура безопасности - один из ключевых показателей работы любого высокотехнологичного предприятия. При ее оценке учитывается множество показателей, начиная от технического состояния производства и заканчивая отношением персонала к своим обязанностям. Культура безопасности - основной приоритет работников атомной станции.

 

 

 

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

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