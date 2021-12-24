Кольская АЭС стала призёром в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

Кольская АЭС стала призёром в ежегодном областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек. Мероприятие проводится Министерством труда и социального развития Мурманской области.

Кольская АЭС принимает участие в этом конкурсе с 2013 года и всегда демонстрирует достойный результат. «Высокий уровень охраны труда на АЭС - во многом заслуга не только работодателя, но и самих работников, демонстрирующих серьезные знания правил, инструкций и иных документов, регламентирующих безопасность выполняемых работ», - отметил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук.

В текущем году в конкурсе приняли участие 31 предприятие и организация. Оценка деятельности по охране труда проходит среди организаций производственной сферы с численностью до и более 500 человек, а также среди непроизводственных организаций, чья деятельность направлена на область здравоохранения и образования. Жюри оценивали предприятия по следующим критериям: показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, состояние условий труда, функционирование и эффективность системы управления охраны труда, финансирование мероприятий по охране труда.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, постоянное совершенствование рабочих и технологических процессов позволяет повышать надежность эксплуатации станции, а также безопасность жизни и здоровья сотрудников. На Кольской АЭС введена система машинного зрения – при помощи искусственного интеллекта происходит видеоанализ соблюдения техники безопасности работников на станции. Помимо этого, реализован пилотный проект открытости и доверия в вопросах безопасности, который включает в себя привычку обсуждения опасных ситуаций между руководством и рядовыми сотрудниками, а также между цехами.

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.