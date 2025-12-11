Кольская АЭС стала призёром Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи

4 декабря в Москве на ВДНХ, в рамках Всероссийского кадрового форума, подвели итоги четвёртого Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи среди работодателей. Кольская АЭС заняла третье место в номинации «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов».

Кольская АЭС представила проект, направленный на развитие молодых специалистов путём индивидуального подхода. Суть проекта заключается в разработке для каждого молодого сотрудника индивидуальной программы развития (ИПР). ИПР формируется совместно с наставником и отделом развития персонала. Специалист выполняет персональное задание, направленное на решение конкретной производственной задачи. После завершения работы проходит публичная защита перед комиссией под руководством главного инженера. Наиболее удачные работы молодых специалистов не только внедряются на Кольской АЭС, но и служат примером для других предприятий отрасли. Лучшие инициативы представляют на отраслевых конференциях и конкурсах.

Основная цель проекта — сформировать команду компетентных, мотивированных и ответственных сотрудников, разделяющих ценности Росатома и приверженных нормам безопасного поведения. Это способствует выполнению стратегических задач как самой станции, так и всей атомной отрасли.

«Награда в конкурсе – это заслуга наших работников, которые с энтузиазмом делятся своим опытом с молодыми специалистами. На Кольской АЭС мы всегда стремимся создать среду, где каждый сотрудник, особенно начинающий, чувствует себя частью большой команды и имеет возможность раскрыть свой потенциал. Наставничество – это не просто передача знаний, это инвестиция в будущее нашей отрасли и страны», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства проводит активную пропаганду успешных методик найма и развития молодых специалистов. Участниками выступают коммерческие предприятия, образовательные учреждения, государственные корпорации и органы власти, внедряющие эффективные программы трудоустройства молодёжи по всей стране. Жюри конкурса представлено представителями федеральных министерств, крупных работодателей, общественных объединений и экспертов рынка труда.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.