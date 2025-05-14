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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 17:30

Кольская АЭС стала участником Всероссийского онлайн-марафона «Траектория. Школа-СПО/ВО-Предприятие»

13 мая старшеклассники из различных уголков нашей страны получили возможность познакомиться с перспективами работы на самой северной АЭС в Европе благодаря Всероссийскому онлайн-марафону «Траектория. Школа-СПО/ВО-Предприятие».

В формате видеоинтервью советник директора Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора рассказал будущим выпускникам и их родителям о значении атомной электростанции для Арктического региона и Северо-Запада России, о перспективах работы и карьерных возможностях для будущих специалистов и о профессиях, востребованных на производстве.

Обсудили вопросы получения образования по целевому направлению в опорных вузах ГК «Росатом», поговорили про проект «Профессионалитет», направленный на подготовку рабочих специальностей в учреждениях СПО. Не обошли вниманием и адаптацию на предприятии молодых специалистов после трудоустройства, систему наставничества и обучения, возможности для профессионального роста и самореализации, повышение качества жизни в городе энергетиков через реализацию национальных проектов, программы «Люди и города», и стратегии «На Севере — жить!».

«Главный фокус работы «Росатома» — это эффективность. Один из главных компонент в этом — люди, которые определяют все процессы и являются главным источником наших возможностей и побед. Кольская АЭС заинтересована в том, чтобы как можно больше молодых людей узнавали о перспективах работы в отечественной атомной энергетике. Не секрет, что в последнее время снизился интерес к техническим дисциплинам у старшеклассников, что в будущем может привести к серьезному недостатку кадров в отрасли. Мы стремимся сделать информацию о профессиях атомной отрасли максимально доступной для молодого поколения. Ежегодно около трёх тысяч человек посещает предприятие с ознакомительными техническими турами.  Специально для тех, у кого нет возможности познакомиться с Кольской АЭС очно, подготовлены виртуальные экскурсии», — подчеркнул Евгений Никора.

Предприятия ГК «Росатом» и Концерн «Росэнергоатом» всегда активно поддерживают проекты, позволяющие будущим выпускникам, студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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