«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективностиКольская АЭС установила новый абсолютный рекорд, досрочно выполнив план ФАС по выработке электроэнергии в объёме 10,2 млрд кВтч
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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 10:15

Кольская АЭС установила новый абсолютный рекорд, досрочно выполнив план ФАС по выработке электроэнергии в объёме 10,2 млрд кВтч

Ещё ни разу в этом тысячелетии заполярная атомная станция не выполняла плановое задание в столь ранние сроки.

Последний месяц уходящего года для Кольской АЭС богат на производственные достижения: 16 декабря суточная выработка Кольской АЭС составила максимум за всю историю КАЭС - 44,25 млн кВтч, также в этот день была зафиксирована максимальная среднесуточная нагрузка - 1843,18 МВт.

«То, что Кольская АЭС получила возможность выполнить годовой план досрочно, - результат слаженной работы сотрудников атомной станции и работников подрядных организаций. Совместными усилиями мы проделали огромный объём работ по модернизации оборудования и совершенствованию производственного процесса. То, что вчера было рекордом, сегодня нижняя планка компетенций», - подчеркнул главный инженер КАЭС Владимир Матвеев.

С начала года АЭС в Заполярье выработала свыше 10,313 млрд кВтч электроэнергии, что позволило предотвратить попадание в атмосферный воздух более 5 млн тонн углекислого газа (СО2), который мог бы образоваться при производстве энергии за счет сжигания органического топлива.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1629 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Доля выработки электроэнергии Кольской АЭС в энергосистеме региона - более 50%.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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