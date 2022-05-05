Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%

По итогам апреля 2022 года Кольская АЭС выработала 887,2 млн кВтч электроэнергии, что на 30,6% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, при производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 451,6 тысячи тонн углекислого газа.

«Более 885 млн кВтч электроэнергии за апрель наше предприятие вырабатывало последний раз в 2012 году. Основным фактором, повлиявшим на увеличение выработки, стал ввод в работу в декабре 2021 года второй цепи ЛЭП 330 кВ транзита «Кола-Карелия»», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС, диспетчерский график нагрузки составляет 1200 МВт. 5 мая на энергоблоке №3 начнётся планово-предупредительный ремонт, плановая длительность которого 48 суток.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.