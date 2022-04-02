Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в первом квартале на 7%

Общая выработка за первый квартал текущего года составила более 3 млрд кВтч, что на 7% больше, чем в прошлом году. В марте 2022 года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 985 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества энергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено около 500 тысяч тонн углекислого газа (СО 2 ).

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «На энергоблоке №1 работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком. Особое внимание уделяется вопросам управления ресурсом электротехнического оборудования - это замена двух генераторов собственного расхода и общеблочного щита постоянного тока, с целью повышения безопасности и надежности эксплуатации оборудования».

На Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4. Нагрузка станции составляет 1300 МВт.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, атомная станция надёжно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.