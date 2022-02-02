Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента

За первый месяц 2022 года Кольская АЭС выработала 1 111,5 млн кВтч электроэнергии, что на 10,4% превышает объем выработки атомной станции за аналогичный период прошлого года. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 557 тысяч тонн углекислого газа.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1520 МВт. Продолжается плановый ремонт комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов.

«С вводом в эксплуатацию Кольско-Карельского транзита 330 кВ и плановой заменой системы оперативного постоянного тока 1 очереди в этом году, мы планируем значительно увеличить выработку станции», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

По итогам 2021 года Кольская атомная электростанция направила в Единую энергетическую систему страны более 9,3 млрд. кВтч. АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.