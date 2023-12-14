Кольская АЭС уже третий год подряд входит в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности

В установленном регламенте экспертная комиссия по культуре безопасности в составе руководителей профильных департаментов Концерна «Росэнергоатом» и главных инженеров АЭС ежегодно выбирает две атомные электростанции, которые достигли наибольших результатов в области поддержания и развития культуры безопасности. По итогам голосования 2023 года лидерами стали Кольская и Балаковская АЭС.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «Культура безопасности – один из ключевых показателей в работе АЭС. При её оценке учитывается не только техническое состояния производства, но в первую очередь отношение персонала к своим обязанностям. За отчетный период в работе КАЭС не было допущено нарушений, влияющих на безопасность, ни одного тяжелого несчастного случая с персоналом, а также возгораний и выбросов сверх установленных пределов».

На Кольской АЭС реализуются проекты «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности» и «Повышение эффективности процесса выявления и расследования почти случившихся событий», которые рекомендованы к тиражированию на других предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом». Реализован пилотный проект внедрения автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты.

Хорошо налаженной коммуникации в коллективах предприятий способствует привлечение к работе по культуре безопасности молодежи и профсоюзных организаций. Так, проект совета молодёжи Кольской АЭС «Лига безопасности» вошёл в тройку лидеров отраслевого акселератора «Mission Talent-2021» Госкорпорации «Росатом».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика – основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.