Кольская АЭС в 2019 году направила на финансирование природоохранных мероприятий более 800 млн рублей

Такие данные содержатся в отчёте об экологической безопасности, который специалисты предприятия ежегодно готовят для информирования общественности.

В 2019 году на Кольской АЭС введена в строй современная система ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях, реализован проект по оснащению осветительных устройств на производственной площадке экономичными и безопасными светодиодными лампами, организован раздельный сбор отходов для их последующей вторичной переработки, а также реализовано ещё несколько десятков природоохранных мероприятий.

Ежегодно специалистами отдела радиационной безопасности Кольской АЭС проводится более полутора тысяч исследований объектов окружающей среды, среди которых не только атмосферный воздух, осадки, почва, донные отложения и природная вода, но и пробы травы, ягеля, грибов, ягод и рыбы. По результатам многолетних наблюдений, начиная с 1972 года, то есть до пуска энергоблока № 1 Кольской АЭС, радиационная обстановка в районе расположения предприятия остаётся благополучной и не отличается от обстановки в окружающих регионах.

По данным ежегодного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области о состоянии и об охране окружающей среды, удельный вес выбросов Кольской АЭС в атмосферу составляет всего 0,03% в объёме всех выбросов в регионе, а удельный вес образования отходов – ничтожные 0,0003%.

«Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в Мурманской области и на севере Карелии, среди которых не только города и поселки, но и крупнейшие промышленные предприятия региона. При этом атомная энергетика практически не оказывает влияния на окружающую среду, так как позволяет получать электричество без сжигания органического топлива и выбросов в атмосферу парниковых газов», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Заслуги Кольской атомной станции в области природоохранной деятельности неоднократно отмечались на федеральном, региональном и отраслевом уровне. В 2019 году Кольская атомная станция стала победителем конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли», а на конференции-выставке «СевТЭК – 2019» была удостоена диплома за победу в номинации «Социальная и экологическая инициатива».