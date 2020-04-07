Кольская АЭС: в 2020 году на социальные проекты в Полярных Зорях выделены 200 миллионов рублей

Более 150 миллионов рублей на реализацию социальных проектов в городе атомщиков будет направлено из регионального бюджета в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области. Почти 40 миллионов рублей из своих благотворительных средств выделит на поддержку общественно-значимых инициатив градообразующее предприятие - Кольская АЭС. Ещё свыше 10 миллионов рублей предусмотрены на эти цели в казне муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией.

Один из самых масштабных проектов 2020 года - ремонт и модернизация городского Дворца культуры. В большом зрительном зале ДК уже стартовали работы, в ходе которых предстоит обновить инженерные коммуникации, заменить кресла, уложить новое покрытие сцены и реконструировать механику сценических устройств. Планируется также приобретение и монтаж современного светового, звукового и видеооборудования.

«Рассчитываем, что по эстетике и технической оснащенности наш Дворец культуры станет одним из лучших не только в Мурманской области, но и среди всех городов присутствия предприятий атомной отрасли. Модернизация позволит на самом высоком уровне проводить городские культурные мероприятия и приглашать со спектаклями и концертами творческие коллективы самого высокого уровня», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Помимо реконструкции городского Дворца культуры финансирование социальной программы Полярных Зорь в 2020 году также позволит выполнить первый этап капитального ремонта плавательного бассейна, благоустроить 11 дворовых территорий, отремонтировать проблемные участки муниципальных дорог, продолжить переоснащение образовательных учреждений. Также планируется модернизировать межшкольный стадион на территории гимназии №1 и городской лыжный стадион.

Соглашение между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области действует с 2012 года. В соответствии с документом, региональная казна ежегодно получает в увеличенном размере отчисления по налогу на прибыль от отраслевых предприятий. Часть этих средств затем направляется на софинансирование социальных проектов, в том числе в городе-спутнике Кольской АЭС, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.