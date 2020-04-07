Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: рассадник заразы обнаружен в Междуречье на объекте ООО «НОВАТЭК-Мурманск»COVID-19 проверяет здоровье людей на прочность - врач-патологоанатом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 09:15

Кольская АЭС: в 2020 году на социальные проекты в Полярных Зорях выделены 200 миллионов рублей

Более 150 миллионов рублей на реализацию социальных проектов в городе атомщиков будет направлено из регионального бюджета в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области. Почти 40 миллионов рублей из своих благотворительных средств выделит на поддержку общественно-значимых инициатив градообразующее предприятие - Кольская АЭС. Ещё свыше 10 миллионов рублей предусмотрены на эти цели в казне муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией.

Один из самых масштабных проектов 2020 года - ремонт и модернизация городского Дворца культуры. В большом зрительном зале ДК уже стартовали работы, в ходе которых предстоит обновить инженерные коммуникации, заменить кресла, уложить новое покрытие сцены и реконструировать механику сценических устройств. Планируется также приобретение и монтаж современного светового, звукового и видеооборудования.

«Рассчитываем, что по эстетике и технической оснащенности наш Дворец культуры станет одним из лучших не только в Мурманской области, но и среди всех городов присутствия предприятий атомной отрасли. Модернизация позволит на самом высоком уровне проводить городские культурные мероприятия и приглашать со спектаклями и концертами творческие коллективы самого высокого уровня», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Помимо реконструкции городского Дворца культуры финансирование социальной программы Полярных Зорь в 2020 году также позволит выполнить первый этап капитального ремонта плавательного бассейна, благоустроить 11 дворовых территорий, отремонтировать проблемные участки муниципальных дорог, продолжить переоснащение образовательных учреждений. Также планируется модернизировать межшкольный стадион на территории гимназии №1 и городской лыжный стадион.

Соглашение между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области действует с 2012 года. В соответствии с документом, региональная казна ежегодно получает в увеличенном размере отчисления по налогу на прибыль от отраслевых предприятий. Часть этих средств затем направляется на софинансирование социальных проектов, в том числе в городе-спутнике Кольской АЭС, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Грузооборот морских портов в плюсе, речные перевозки – в минусе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Без эмоций и в маске - Татьяна Уланова рассказывает о «здоровье» бизнеса в период пандемии
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)15:00«Знахарки». Документальный цикл (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мошенники «используют» коронавирус, чтобы обчистит банковские счета россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 95 копеек, евро теряет 62 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 022 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика