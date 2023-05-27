Кольская АЭС в числе лидеров конкурса «Лучшая АЭС России»

В концерне «Росэнергоатом» подведены итоги главного конкурса «Лучшая АЭС России». Кольская атомная станция заняла третье место по итогам работы в 2022 году. Станция в 16 раз стала призёром конкурса «Лучшая АЭС России».

Победители определялись на основе таких показателей, как: безопасность, эффективность работы и техническое обслуживание, состояние физической защиты, охрана труда и окружающей среды, социальная ответственность и др.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук, комментируя итоги конкурса, отметил: «В прошлом году, как и в предыдущие годы, Кольская АЭС работала надежно и безопасно, наш коллектив показал отличные результаты, которыми мы гордимся. Призовое место в таком значимом конкурсе подтверждает высокий уровень ответственности каждого работника Кольской АЭС».

В 2022 году Кольская АЭС стала в шестой раз лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. Предприятие получило награду в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди крупных предприятий региона.

Особое внимание на Кольской атомной станции уделяется реализации экологических проектов. В 2022 году Кольская АЭС получила звание лучшей экологически образцовой организации атомной отрасли Госкорпорации «Росатом». Кроме этого, станция стала победителем «Зелёной премии», организованной Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» при поддержке правительства РФ и Минприроды. Проекты, представленные КАЭС, вошли в число лидеров по двум номинациям – «Технологические и цифровые проекты», «Корпоративные проекты».

Кольская АЭС продолжает работу по модернизации, используя цифровизацию и замещение импортного оборудования. По итогам работы за 2022 год Кольской АЭС присвоен статус «Цифровое ПСР-предприятие-2022».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, специалисты Кольской АЭС стараются создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы. Так, например, в 2022 году разработка специалистов Кольской АЭС и Кольского филиала «Консист-ОС» «Программный комплекс РЭА Софт» включена в реестр российского программного обеспечения.

В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Одним из главных приоритетов остается обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, а также бесперебойного снабжения предприятий и регионов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.