Кольская АЭС в числе победителей первой Национальной экологической премии «Чистый воздух»

Проект Кольской атомной электростанции занял второе место в номинации Национальной экологической премии «Чистый воздух» «Экотехнология». Цель данного проекта - снижение нагрузки на окружающую среду от выбросов в атмосферу за счёт использования электрокотельной в городе Полярные Зори.

Электрокотельная в городе Полярные Зори была введена в эксплуатацию еще в 2002 году, что привело к сокращению объёмов вредных газообразных выбросов, которые образуются при работе мазутных котлов, в год это около 300 тонн диоксида серы и 14 тонн золы. Фактический объём затрат на реализацию проекта составил 105 млн рублей. Приобретенный опыт уже используется на территории всей Мурманской области. На данный момент в регионе действует 8 электрокотельных.

«Электрокотельная Кольской АЭС полностью обеспечивает тепло-водоснабжение домов жителей города Полярные Зори, при этом, не нанося вред экологии региона», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Подробно о том, насколько минимально воздействует атомная станция на экологию Кольского севера, можно узнать из экологического отчета, размещенного на сайте Концерна «Росэнергоатом».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Премия учреждена Медиагруппой «Комсомольская правда» и Российским экологическим движением.

Экологический отчёт Кольской АЭС: https://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/0fb/0fb5d63ad9ee2db93900f28f49f19b5e.pdf

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.