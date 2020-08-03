Мурманская область. Арктика (16+)03.08.20 12:25
Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии
По итогам работы в июле текущего года производство электроэнергии на Кольской атомной станции составило 533,8 млн кВтч, что на 96 млн кВтч больше, чем месяцем ранее. Всего же с начала года кольские атомщики поставили в Единую энергосистему России 5 213 млн кВтч электроэнергии.
Кольская АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием Мурманской области и надежно обеспечивает электроэнергией около 60 процентов потребителей в регионе, среди которых большинство промышленных предприятий и муниципалитетов.
В настоящее время на Кольской атомной станции в работе энергоблоки № 1, 2 и 3. На энергоблоке № 4 проводятся финальные операции планово-предупредительного ремонта. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 880 МВт.
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Д.О. Вернер
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Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
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Илья
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Varsin
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