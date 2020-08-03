Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии

По итогам работы в июле текущего года производство электроэнергии на Кольской атомной станции составило 533,8 млн кВтч, что на 96 млн кВтч больше, чем месяцем ранее. Всего же с начала года кольские атомщики поставили в Единую энергосистему России 5 213 млн кВтч электроэнергии.

Кольская АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием Мурманской области и надежно обеспечивает электроэнергией около 60 процентов потребителей в регионе, среди которых большинство промышленных предприятий и муниципалитетов.

В настоящее время на Кольской атомной станции в работе энергоблоки № 1, 2 и 3. На энергоблоке № 4 проводятся финальные операции планово-предупредительного ремонта. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 880 МВт.