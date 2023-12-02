Кольская АЭС в ноябре выработала 1 млрд кВтч электроэнергии

В ноябре 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 1037,6 млн кВтч электроэнергии - это на 5% больше, чем в ноябре прошлого года.

За 11 месяцев текущего года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 9566,5 млн кВтч электроэнергии, что на 269 млн кВтч больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 4,8 млн тонн углекислого газа.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока. Нагрузка станции, в соответствии с диспетчерским графиком, находится в диапазоне от 1550 до 1690 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.