Мурманская область. Арктика (16+)02.12.23 10:00
Кольская АЭС в ноябре выработала 1 млрд кВтч электроэнергии
В ноябре 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 1037,6 млн кВтч электроэнергии - это на 5% больше, чем в ноябре прошлого года.
За 11 месяцев текущего года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 9566,5 млн кВтч электроэнергии, что на 269 млн кВтч больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 4,8 млн тонн углекислого газа.
В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока. Нагрузка станции, в соответствии с диспетчерским графиком, находится в диапазоне от 1550 до 1690 МВт.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.
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